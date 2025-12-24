ua en ru
Трамп отступает от риторики: посланник США в Гренландии сделал заявление

США, Среда 24 декабря 2025 21:28
Трамп отступает от риторики: посланник США в Гренландии сделал заявление Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Сергей Козачук

Новоназначенный посланник США в Гренландии Джефф Лэндри заявил, что США не намерены аннексировать датскую территорию. Это прозвучало на фоне громких заявлений президента Дональда Трампа о стратегической важности острова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP.

Джефф Лэндри, заявил, что американская администрация не стремится "завоевать" или "захватить" территорию Дании, а хочет начать прямой диалог с жителями острова.

По словам Лэндри, Вашингтон намерен обсуждать будущее непосредственно с гренландцами, учитывая их потребности и ожидания.

"Наши разговоры должны быть с реальными людьми в Гренландии - гренландцами. Чего они ищут? Каких возможностей им не хватает?" - сказал он в эфире Fox News.

Он также подчеркнул, что США не собираются действовать силовыми методами.

"Мы не пытаемся кого-то покорить или захватить чью-то страну", - подчеркнул Лэндри.

В то же время эти заявления противоречат риторике самого Дональда Трампа, который неоднократно публично заявлял о необходимости установления контроля США над Гренландией из соображений национальной безопасности и даже не исключал применения военной силы.

Объявление о назначении Лэндри вызвало серьезное беспокойство в Дании и Европе.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен вместе с гренландским премьером Йенсом-Фредериком Нильсеном отметили, что суверенитет острова не может быть предметом торга.

"Вы не можете аннексировать другую страну - даже под предлогом международной безопасности", - заявили они в совместном заявлении.

Планы Трампа на Гренландию

Идея подчинения Гренландии США не нова для Дональда Трампа. Он активно продвигал ее еще во время переходного периода и в первые месяцы второго президентского срока.

В марте вице-президент Джей Ди Вэнс даже посетил американскую военную базу на острове, обвинив Данию в недостаточных инвестициях в безопасность региона.

После временного затишья тема вновь обострилась в августе, когда стало известно о тайных операциях влияния, которые, по данным Копенгагена, проводили лица, связанные с окружением Трампа. Датские власти тогда вызвали американского дипломата для объяснений.

Кроме того, по данным источников, США не предупредили ни правительство Дании, ни Конгресс о назначении Лэндри, что лишь усилило недоверие союзников.

На фоне войны в Украине, нестабильного перемирия в Газе и других глобальных кризисов возобновление дискуссии вокруг Гренландии выглядит особенно чувствительным.

"Суверенитет Гренландии не подлежит обсуждению, а Дания остается ключевым союзником НАТО", - раскритиковала инициативу Белого дома сенатор-демократ Джин Шахин.

Таким образом, попытки новой администрации США смягчить тон пока не сняли напряжение, а вопрос Гренландии снова возвращается в центр международной политики.

Напомним, что Дональд Трамп объявил о назначении губернатора Луизианы Джеффа Лэндри специальным представителем по Гренландии. Это свидетельствует об интересе США к этому арктическому острову.

Недавно "Датская служба оборонной разведки" впервые назвала Соединенные Штаты потенциальной угрозой безопасности. Причина - рост геополитического напряжения в Арктике.

Трамп и раньше пытался приобрести Гренландию, но Дания отказала, как и 80 лет назад. Вернувшись в Белый дом в 2025 году, он снова заявил, что США должны установить контроль над островом ради безопасности. В ответ Дания уже усилила оборону острова.

