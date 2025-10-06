Трамп отреагировал на предложение Путина по контролю над ядерными арсеналами

Договор о сокращении наступательных вооружений (СНВ-III)

Договор о мерах по дальнейшему ограничению и сокращению стратегических наступательных вооружений, также известный как СНВ-III, является договоренностью между Россией и США о взаимном уменьшении арсеналов развернутого ядерного оружия.

Государства подписали соглашение в 2010 году, оно было рассчитано на 10 лет с опцией продления на пять лет по взаимному согласию сторон. Договор заменил предыдущие соглашения - СНВ-II (завершилось в 2009 году) и СНВ-И (завершилось в 2002 году).

Согласно положениям соглашения, через семь лет после вступления его в силу и в дальнейшем суммарные объемы вооруженных систем у каждой из сторон не должны превышать таких лимитов:

700 единиц для развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ);

1550 единиц для боезарядов, установленных на этих платформах;

800 единиц для развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ и ТБ.

Действие СНВ-III завершается в феврале 2026 года. Пока что США и РФ не применили шаго для его замены новым документом.

В июле Трамп заявил о намерении запустить подготовку нового договора СНВ СНВ.

Президент США ранее неоднократно заявлял, что участие в новом договоре должен принять и Китай, но Пекин отвергает такое предложение.

21 февраля 2023 года Путин заявил о прекращении участия России в договоре.

Любая договоренность о дальнейшем ограничении ядерных арсеналов резко контрастировала бы с ростом напряженности между США и Россией после встречи Трампа и Путина на Аляске в середине августа, на фоне сообщений о нарушении российскими дронами воздушного пространства НАТО.

В сентябре Путин предложил добровольно соблюдать лимиты, которые ограничивают размер двух крупнейших ядерных арсеналов, если США сделают то же самое.

На прошлой неделе постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Москва до сих пор ждет ответа Трампа на предложение Путина добровольно сохранить ограничения на размещенные стратегические ядерные вооружения после завершения действия ключевого договора о контроле над вооружениями.

Добавим, что в воскресенье Путин предупредил, что решение США предоставить Украине дальнобойные ракеты Tomahawk для ударов вглубь территории России, разрушит отношения Москвы с Вашингтоном.