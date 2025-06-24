Трамп отреагировал на нарушение прекращения огня между Ираном и Израилем

Во время разговора с журналистами перед выездом на саммит Альянса, который пройдет в Гааге, Трамп заявил, что он "недоволен" Израилем и Ираном, а затем добавил, что он "очень недоволен" Тель-Авивом.

По его словам, ядерных мощностей Ирана "больше нет" и Тегеран больше не сможет возобновить ядерную программу.