Трамп заявил, что бойцы оппозиции в Сирии полностью захватили многочисленные города в ходе хорошо скоординированного наступления и сейчас находятся на окраинах Дамаска, очевидно, готовясь сделать очень большой шаг к устранению Асада.

"Россия, которая так завязана в Украине и потеряла там более 600 000 солдат, кажется, не в состоянии остановить этот буквальный марш через Сирию, страну, которую она защищала годами", - подчеркнул политик.

Он отметил, что Россия никогда не получала большой выгоды от Сирии и заявил, что США не должны вмешиваться в этот конфликт.

"Сирия - это беспорядок, но это не наш друг, и Соединенные Штаты не должны иметь с ней ничего общего. Это не наша война. Пусть она разворачивается. Не вмешивайтесь!", - сказал он.