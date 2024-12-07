Трамп отреагировал на события в Сирии

Соединенные Штаты Америки не должны вмешиваться в развивающийся конфликт в Сирии. Эта страна не является партнером США.
Об этом заявил новоизбранный президент США Дональд Трамп, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в его соцсети.
Трамп заявил, что бойцы оппозиции в Сирии полностью захватили многочисленные города в ходе хорошо скоординированного наступления и сейчас находятся на окраинах Дамаска, очевидно, готовясь сделать очень большой шаг к устранению Асада.
"Россия, которая так завязана в Украине и потеряла там более 600 000 солдат, кажется, не в состоянии остановить этот буквальный марш через Сирию, страну, которую она защищала годами", - подчеркнул политик.
Он отметил, что Россия никогда не получала большой выгоды от Сирии и заявил, что США не должны вмешиваться в этот конфликт.
"Сирия - это беспорядок, но это не наш друг, и Соединенные Штаты не должны иметь с ней ничего общего. Это не наша война. Пусть она разворачивается. Не вмешивайтесь!", - сказал он.
Напомним, ранее сегодня сирийские повстанцы заявили, что пытаются окружить столицу Дамаск.
Более того, с утра Иран начал эвакуацию своего военного командования и персонала из Сирии. Это в свою очередь, как пишет Reuters, может говорить о невозможности помочь Асаду сохранить власть на фоне наступления повстанцев.
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