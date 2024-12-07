Трамп відреагував на події в Сирії

Сполучені Штати Америки не повинні втручатись в конфлікт, що розвивається в Сирії. Ця країна не є партнером США.
Про це заявив новообраний президент США Дональд Трамп, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його пост у його соцмережі.
Трамп заявив, що бійці опозиції в Сирії повністю захопили численні міста в ході добре скоординованого наступу і зараз знаходяться на околицях Дамаска, очевидно, готуючись зробити дуже великий крок до усунення Асада.
"Росія, яка так зав'язана в Україні й втратила там понад 600 000 солдатів, здається, не в змозі зупинити цей буквальний марш через Сирію, країну, яку вона захищала роками", - підкреслив політик.
Він наголосив, що Росія ніколи не отримувала великої вигоди від Сирії та заявив, що США не повинні втручатись в цей конфлікт.
"Сирія - це безлад, але це не наш друг, і Сполучені Штати не повинні мати з нею нічого спільного. Це не наша війна. Нехай вона розгортається. Не втручайтеся!", - сказав він.
Нагадаємо раніше сьогодні сирійські повстанці заявили, що намагаються оточити столицю Дамаск.
Більше того, від ранку Іран розпочав евакуацію свого військового командування та персоналу із Сирії. Це свою чергу, як пише Reuters, може говорити про неможливість допомогти Асаду зберегти владу на тлі настання повстанців.
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