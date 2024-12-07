Трамп відреагував на події в Сирії

Трамп заявив, що бійці опозиції в Сирії повністю захопили численні міста в ході добре скоординованого наступу і зараз знаходяться на околицях Дамаска, очевидно, готуючись зробити дуже великий крок до усунення Асада.

"Росія, яка так зав'язана в Україні й втратила там понад 600 000 солдатів, здається, не в змозі зупинити цей буквальний марш через Сирію, країну, яку вона захищала роками", - підкреслив політик.

Він наголосив, що Росія ніколи не отримувала великої вигоди від Сирії та заявив, що США не повинні втручатись в цей конфлікт.

"Сирія - це безлад, але це не наш друг, і Сполучені Штати не повинні мати з нею нічого спільного. Це не наша війна. Нехай вона розгортається. Не втручайтеся!", - сказав він.