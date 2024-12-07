Иран начал эвакуацию своих военных из Сирии на фоне наступления повстанцев, - NYT

Иран приступил к эвакуации своего военного командования и персонала из Сирии. Такие действия одного из ключевых союзников Дамаска Тегерана могут говорить о невозможности помочь президенту Башару Аль-Асаду сохранить власть на фоне наступления повстанцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на американскую газету The New York Times .

О начале вывоза иранских военных и членов персонала из Сирии американским СМИ рассказали региональные чиновники и три иранских чиновника.

Как происходит эвакуация

Отмечается, что уже были эвакуированы в соседние Ирак и Ливан старшие командиры сил "Кудс" (букв. "Иерусалимские силы"), которые являются одной из пяти внешних ветвей иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Иранские официальные лица и региональные чиновники рассказали журналистам, что эвакуировали персонал гвардейцев, часть иранского дипломатического персонала, их семьи и иранских гражданских лиц.

"Иранцы начали покидать Сирию в пятницу утром, сообщили официальные лица на условиях анонимности для обсуждения деликатного вопроса", - пишет NYT.

Сообщается об эвакуации в посольстве Ирана в Дамаске и на базах КСИР.

Часть подлежащих эвакуации перемещают самолетами в Тегеран, а другие отправляются наземными путями в Ливан, Ирак и сирийский порт Латакия.

Как объясняют эвакуацию

По словам иранского аналитика Мехди Рахмати, консультирующего официальных лиц по региональной стратегии, Тегеран "начинает эвакуировать свои силы и военный персонал, потому что мы не можем воевать как совещательные и вспомогательные силы, если сирийская армия сама не хочет воевать".

"Суть состоит в том, что Иран понял, что он не может сейчас справиться с ситуацией в Сирии с помощью какой-либо военной операции, и этот вариант не рассматривается", - добавил он в разговоре с представителями СМИ.

Американская пресса обращает внимание, что приказ об эвакуации ознаменовал "значительный поворот" для Асада, правительство которого Иран поддерживал в течение 13-летней гражданской войны в Сирии, и для самого Тегерана, который использовал Сирию как ключевой путь для поставки оружия боевикам "Хезболлы" в Ливане.

Иранские силы в Сирии

Иран, как и другой основной союзный режим Асада Россия, долгое время посылал в Сирию советников и командиров на базы и на передовую, Тегеран также поддерживал различные вооруженные группировки в этой стране.

Также Тегеран развернул "десятки тысяч" бойцов, включая иранцев, афганцев и пакистанских шиитов, чтобы защитить правительство Асада и отвоевать территории от джихадистов "Исламского государства" в разгар гражданской войны в стране.

Некоторые из иранских сил, например афганская бригада "Фатемиюн", остались в Сирии на военных базах, которыми руководит Иран.

6 декабря ее также перебросили в Дамаск и Латакию, которые считаются оплотом асадовских сил, сообщили американским журналистам иранские официальные лица.

Бегство иранских генералов

На фоне масштабного наступления повстанцев в Сирии, которые чуть больше чем за неделю смогли взять под контроль такие крупные города, как Алеппо и Хама, определенную территорию в четырех провинциях и направляются на Дамаск, два старших генерала иранских сил "Кудс" уже бежали в Ирак.

Как передает NYT, эти иранские военные генералы ранее были направлены для консультирования сирийской армии и эвакуировались после того, как повстанцы захватили Хомс и Дейр-эз-Зур в пятницу.

Тегеран наблюдает за Сирией "на грани коллапса"

"Сирия находится на грани коллапса, и мы спокойно наблюдаем за этим", - написал в соцсети 6 декабря член иранского парламента Ахмад Надери.

Он добавил, что если Дамаск упадет, Иран также потеряет свою власть в Ираке и Ливане.