Трамп отреагировал на мечты Москвы о тоннеле между США и Россией

"Тоннель из России в Аляску. Я только что узнал об этом. Интересная идея. Нужно будет обдумать. Раньше я об этом не слышал", - отметил Трамп, отвечая на вопрос журналистов.

Он добавил, что на Аляске недавно построили хорошую дорогу, которая даст доступ к множеству полезных ископаемых.

"И у нас есть доля в этом проекте, неплохая доля собственности, потому что именно мы сделали его возможным", - уточнил президент США.

Позже он спросил президента Украины, что он думает о такой инициативе Москвы.

"Я не доволен ею", - коротко ответил Зеленский.