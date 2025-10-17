RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Зеленского и Трампа Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Трамп отреагировал на мечты Москвы о тоннеле между США и Россией

Фото: президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент США Дональд Трамп считает идею о возведении тоннеля между американской и российской территориями "интересной".

Как передает РБК-Украина, об этом американский лидер заявил на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Тоннель из России в Аляску. Я только что узнал об этом. Интересная идея. Нужно будет обдумать. Раньше я об этом не слышал", - отметил Трамп, отвечая на вопрос журналистов. 

Он добавил, что на Аляске недавно построили хорошую дорогу, которая даст доступ к множеству полезных ископаемых. 

"И у нас есть доля в этом проекте, неплохая доля собственности, потому что именно мы сделали его возможным", - уточнил президент США. 

Позже он спросил президента Украины, что он думает о такой инициативе Москвы. 

"Я не доволен ею", - коротко ответил Зеленский. 

Тоннель между Россией и США

Напомним, ранее спецпредставитель российского диктатора Кирилл Дмитриев предложил возвести так называемый "тоннель Путина-Трампа", который должен соединить США и Россию через Берингов пролив.

Дмитриев заверял, что такой тоннель якобы можно построить за 8 лет, потратив на него 8 млрд долларов, если использовать технологии компании Илона Маска The Boring Company.

По его словам, такой проект якобы "открывает путь для совместной разработки ресурсов".

Спецпредставитель Путина добавил, что таким образом США и Россия могут "впервые соединить континенты".

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийРоссийская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиДональд ТрампАляскаВстреча Зеленского и Трампа