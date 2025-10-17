UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Зустріч Зеленського та Трампа Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

Трамп відреагував на мрії Москви про тунель між США і Росією

Фото: президент України Володимир Зеленський і президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Президент США Дональд Трамп вважає ідею про зведення тунелю між американською та російською територіями "цікавою".

Як передає РБК-Україна, про це американський лідер заявив на зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

"Тунель із Росії в Аляску. Я щойно дізнався про це. Цікава ідея. Потрібно буде обміркувати. Раніше я про це не чув", - зазначив Трамп, відповідаючи на запитання журналістів.

Він додав, що на Алясці нещодавно побудували гарну дорогу, яка дасть доступ до безлічі корисних копалин.

"І в нас є частка в цьому проєкті, непогана частка власності, тому що саме ми зробили його можливим", - уточнив президент США.

Пізніше він запитав президента України, що він думає про таку ініціативу Москви.

"Я не задоволений нею", - коротко відповів Зеленський.

Тунель між Росією і США

Нагадаємо, раніше спецпредставник російського диктатора Кирило Дмитрієв запропонував звести так званий "тунель Путіна-Трампа", що має з'єднати США та Росію через Берингову протоку.

Дмитрієв запевняв, що такий тунель нібито можна побудувати за 8 років, витративши на нього 8 млрд доларів, якщо використовувати технології компанії Ілона Маска The Boring Company.

За його словами, такий проєкт нібито "відкриває шлях для спільної розробки ресурсів".

Спецпредставник Путіна додав, що таким чином США і Росія можуть "уперше з'єднати континенти".

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийРосійська ФедераціяСполучені Штати АмерикиДональд ТрампАляскаЗустріч Зеленського та Трампа