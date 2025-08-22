ua en ru
Трамп говорит, что выразил Путину недовольство ударом по заводу Flex в Мукачево

Пятница 22 августа 2025 20:46
Трамп говорит, что выразил Путину недовольство ударом по заводу Flex в Мукачево Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что ему "не нравится", что российская ракета попала в американский завод на Закарпатье.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию Белого дома.

"Я сказал ему (российскому диктатору Владимиру Путину, - ред.), что я не рад этому. Мне не нравится ничего из связанного с этим (с российско-украинской войной, - ред.)", - заявил американский лидер.

Отметим, что о разговоре лидеров США и РФ на днях не сообщалось.

Российская атака на Мукачево

В ночь на 21 августа российские войска нанесли ракетный удар по Мукачево на Закарпатье, которое расположено в 35 километрах от границы с Венгрией. В городе прогремели два мощных взрыва.

Позже стало известно, что в результате обстрела был разрушен завод американской компании Flex, крупнейшего работодателя и налогоплательщика в Мукачево, где работало около 3 тысяч человек.

В результате российской атаки на Мукачево 23 человека получили ранения, из них 11 находятся в больницах области.

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко, реагируя удар, иронично заметила, что Россия решила "освободить" Украину от кофемашин, которые производили на этом предприятии.

Тем временем спасатели уже вторые сутки борются с масштабным пожаром, вспыхнувшим на месте удара.

Аналитики ISW считают, что российский обстрел завода, вероятно, имел целью отпугнуть США и европейских партнеров от инвестиций и развития бизнеса в Украине.

Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп Мукачево Война России против Украины
