Трамп говорит, что выразил Путину недовольство ударом по заводу Flex в Мукачево
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что ему "не нравится", что российская ракета попала в американский завод на Закарпатье.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию Белого дома.
"Я сказал ему (российскому диктатору Владимиру Путину, - ред.), что я не рад этому. Мне не нравится ничего из связанного с этим (с российско-украинской войной, - ред.)", - заявил американский лидер.
Отметим, что о разговоре лидеров США и РФ на днях не сообщалось.
Российская атака на Мукачево
В ночь на 21 августа российские войска нанесли ракетный удар по Мукачево на Закарпатье, которое расположено в 35 километрах от границы с Венгрией. В городе прогремели два мощных взрыва.
Позже стало известно, что в результате обстрела был разрушен завод американской компании Flex, крупнейшего работодателя и налогоплательщика в Мукачево, где работало около 3 тысяч человек.
В результате российской атаки на Мукачево 23 человека получили ранения, из них 11 находятся в больницах области.
Премьер-министр Украины Юлия Свириденко, реагируя удар, иронично заметила, что Россия решила "освободить" Украину от кофемашин, которые производили на этом предприятии.
Тем временем спасатели уже вторые сутки борются с масштабным пожаром, вспыхнувшим на месте удара.
Аналитики ISW считают, что российский обстрел завода, вероятно, имел целью отпугнуть США и европейских партнеров от инвестиций и развития бизнеса в Украине.