Трамп каже, що висловив Путіну невдоволення ударом по заводу Flex у Мукачеві

П'ятниця 22 серпня 2025 20:46
UA EN RU
Трамп каже, що висловив Путіну невдоволення ударом по заводу Flex у Мукачеві Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що йому "не подобається", що російська ракета потрапила в американський завод на Закарпатті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію Білого дому.

"Я сказав йому (російському диктатору Володимиру Путіну, - ред.), що я не радий цьому. Мені не подобається нічого з пов'язаного з цим (з російсько-українською війною, - ред.)", - заявив американський лідер.

Зазначимо, що про розмову лідерів США та РФ цими днями не повідомлялось.

Російська атака на Мукачево

У ніч на 21 серпня російські війська завдали ракетного удару по Мукачеву на Закарпатті, яке розташоване за 35 кілометрів від кордону з Угорщиною. У місті пролунали два потужні вибухи.

Пізніше стало відомо, що внаслідок обстрілу було зруйновано завод американської компанії Flex, найбільшого роботодавця та платника податків у Мукачеві, де працювало близько 3 тисяч людей.

В результаті російської атаки на Мукачево 23 людини зазнали поранень, з них 11 перебувають у лікарнях області.

Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко, реагуючи удар, іронічно зауважила, що Росія вирішила "звільнити" Україну від кавомашин, які виробляли на цьому підприємстві.

Тим часом рятувальники вже другу добу борються з масштабною пожежею, що спалахнула на місці удару.

Аналітики ISW вважають, що російський обстріл заводу, ймовірно, мав на меті відлякати США та європейських партнерів від інвестицій і розвитку бізнесу в Україні.

