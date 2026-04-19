Трамп отправил делегацию на переговоры и озвучил Ирану последствия отказа от новой сделки

Обстрел судов и ситуация в проливе

По словам американского лидера, иранские силы атаковали французский корабль и грузовое судно Соединенного Королевства. Трамп подчеркнул, что эти действия являются прямым нарушением действующих договоренностей.

Он также отметил, что объявление Ирана о закрытии пролива является бессмысленным, поскольку он уже заблокирован американскими силами. Из-за этой блокады иранская сторона ежедневно теряет около 500 миллионов долларов, тогда как США не несут убытков.

Переговоры и угроза уничтожения инфраструктуры

Для разрешения кризиса американская делегация отправляется в Исламабад (Пакистан), где уже завтра вечером должны состояться переговоры.

Трамп подчеркнул, что Вашингтон предлагает "справедливое соглашение", однако не собирается идти на уступки в случае его отклонения.

"Если они не примут соглашение, Соединенные Штаты выведут из строя каждую электростанцию и каждый город в Иране. Больше никакого "мистера хорошего парня"! Пришло время иранской машине убийства закончиться", - заявил президент США.

Трамп добавил, что в случае отказа Тегерана он готов сделать то, что "другие президенты должны были сделать в течение последних 47 лет".

Изменение логистических маршрутов

На фоне обострения в проливе наблюдается переориентация морских грузоперевозок.

По данным Белого дома, многие суда сейчас направляются в американские порты в Техасе, Луизиане и на Аляске для загрузки, что фактически играет на пользу экономике США.