RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Трамп отправил делегацию на переговоры и озвучил Ирану последствия отказа от новой сделки

16:20 19.04.2026 Вс
2 мин
Какой сценарий Трамп готовит для Ирана?
aimg Сергей Козачук
Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)

Иран открыл огонь по иностранным судам в Ормузском проливе, чем нарушил соглашение о прекращении огня. В ответ США выдвинули ультиматум: Тегеран должен принять условия нового соглашения, иначе американские силы уничтожат критическую инфраструктуру страны.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в Truth Social.

Читайте также: Советники просят Трампа реже давать интервью из-за противоречивых заявлений, - WSJ

Обстрел судов и ситуация в проливе

По словам американского лидера, иранские силы атаковали французский корабль и грузовое судно Соединенного Королевства. Трамп подчеркнул, что эти действия являются прямым нарушением действующих договоренностей.

Он также отметил, что объявление Ирана о закрытии пролива является бессмысленным, поскольку он уже заблокирован американскими силами. Из-за этой блокады иранская сторона ежедневно теряет около 500 миллионов долларов, тогда как США не несут убытков.

Переговоры и угроза уничтожения инфраструктуры

Для разрешения кризиса американская делегация отправляется в Исламабад (Пакистан), где уже завтра вечером должны состояться переговоры.

Трамп подчеркнул, что Вашингтон предлагает "справедливое соглашение", однако не собирается идти на уступки в случае его отклонения.

"Если они не примут соглашение, Соединенные Штаты выведут из строя каждую электростанцию и каждый город в Иране. Больше никакого "мистера хорошего парня"! Пришло время иранской машине убийства закончиться", - заявил президент США.

Трамп добавил, что в случае отказа Тегерана он готов сделать то, что "другие президенты должны были сделать в течение последних 47 лет".

Изменение логистических маршрутов

На фоне обострения в проливе наблюдается переориентация морских грузоперевозок.

По данным Белого дома, многие суда сейчас направляются в американские порты в Техасе, Луизиане и на Аляске для загрузки, что фактически играет на пользу экономике США.

Дипломатический тупик

Напомним, ранее Иран официально отказался передавать Соединенным Штатам свой обогащенный уран, несмотря на давление Вашингтона. В Тегеране заявили, что не планируют проводить очные встречи с американской стороной, пока не увидят реальных шагов навстречу.

Кроме того, спикер парламента Ирана Мохаммед Багер Галибаф объявил о "победе" над США. По его словам, хотя Штаты имеют военное преимущество, они не смогли свергнуть режим или установить полный контроль над Ормузским проливом.

В то же время в самих Соединенных Штатах советники Дональда Трампа призывают президента ограничить количество спонтанных интервью и заявлений. В команде опасаются, что резкая риторика лидера Белого дома может повредить сложному переговорному процессу, который сейчас продолжается.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Соединенные Штаты АмерикиИранДональд Трамп