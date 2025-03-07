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Трамп ответил, почему не возобновляет военную помощь Украине

Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Президент США Дональд Трамп не возобновляет предоставление военной помощи Украине потому, что "должен знать, что украинцы хотят урегулирования" войны с Россией.

Как сообщает РБК-Украина, об этом Трамп заявил во время общения с журналистами.

"Потому, что я должен знать, что они (украинцы, - ред.) хотят урегулирования. Я не знаю, хотят ли они этого. Если нет, то мы выйдем из этого всего. То, что я делаю - я хочу остановить смерти. Второе, менее важное - это деньги", - сказал Трамп.

Он в очередной раз подчеркнул, что войну в Украине нужно завершать.

"Я наблюдал, что в течение недели происходило в Европе. Это может завершиться Третьей мировой войной. Мы должны это урегулировать", - отметил американский президент.

 

Приостановка военной помощи от США

Напомним, США приостановили поставки военной помощи и обмен разведывательными данными с Украиной. Директор ЦРУ Джон Рэтклифф подтвердил эту информацию.

В Белом доме объяснили, что США приостановили военную помощь Украине для ее пересмотра. Вопрос будущего финансирования находится на рассмотрении.

Как отметил спецпредставитель президента США по Украине и России Кит Келлог, Штаты не возобновят военную помощь Украине пока не будет подписано соглашение о редкоземельных металлах.

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