Трамп ответил, почему не возобновляет военную помощь Украине

Президент США Дональд Трамп не возобновляет предоставление военной помощи Украине потому, что "должен знать, что украинцы хотят урегулирования" войны с Россией.
Как сообщает РБК-Украина, об этом Трамп заявил во время общения с журналистами.
"Потому, что я должен знать, что они (украинцы, - ред.) хотят урегулирования. Я не знаю, хотят ли они этого. Если нет, то мы выйдем из этого всего. То, что я делаю - я хочу остановить смерти. Второе, менее важное - это деньги", - сказал Трамп.
Он в очередной раз подчеркнул, что войну в Украине нужно завершать.
"Я наблюдал, что в течение недели происходило в Европе. Это может завершиться Третьей мировой войной. Мы должны это урегулировать", - отметил американский президент.
Напомним, США приостановили поставки военной помощи и обмен разведывательными данными с Украиной. Директор ЦРУ Джон Рэтклифф подтвердил эту информацию.
В Белом доме объяснили, что США приостановили военную помощь Украине для ее пересмотра. Вопрос будущего финансирования находится на рассмотрении.
Как отметил спецпредставитель президента США по Украине и России Кит Келлог, Штаты не возобновят военную помощь Украине пока не будет подписано соглашение о редкоземельных металлах.
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