Трамп відповів, чому не відновлює військову допомогу Україні

"Тому, що я маю знати, що вони (українці, - ред.) хочуть врегулювання. Я не знаю, чи вони цього хочуть. Якщо ні, то ми вийдемо з цього всього. Те, що я роблю - я хочу зупинити смерті. Друге, менш важливе - це гроші", - сказав Трамп.

Він вкотре наголосив, що війну в Україні потрібно завершувати.

"Я спостерігав, що протягом тижня відбувалося в Європі. Це може завершитися Третьою світовою війною. Ми маємо це врегулювати", - зазначив американський президент.