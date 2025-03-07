Трамп ответил, почему не возобновляет военную помощь Украине

Президент США Дональд Трамп не возобновляет предоставление военной помощи Украине потому, что "должен знать, что украинцы хотят урегулирования" войны с Россией.

Как сообщает РБК-Украина , об этом Трамп заявил во время общения с журналистами.

"Потому, что я должен знать, что они (украинцы, - ред.) хотят урегулирования. Я не знаю, хотят ли они этого. Если нет, то мы выйдем из этого всего. То, что я делаю - я хочу остановить смерти. Второе, менее важное - это деньги", - сказал Трамп.

Он в очередной раз подчеркнул, что войну в Украине нужно завершать.

"Я наблюдал, что в течение недели происходило в Европе. Это может завершиться Третьей мировой войной. Мы должны это урегулировать", - отметил американский президент.