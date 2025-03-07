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Трамп відповів, чому не відновлює військову допомогу Україні

П'ятниця 07 березня 2025 19:55
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Трамп відповів, чому не відновлює військову допомогу Україні Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Президент США Дональд Трамп не відновлює надання військової допомоги Україні тому, що "має знати, що українці хочуть врегулювання" війни з Росією.

Як повідомляє РБК-Україна, про це Трамп заявив під час спілкування з журналістами.

"Тому, що я маю знати, що вони (українці, - ред.) хочуть врегулювання. Я не знаю, чи вони цього хочуть. Якщо ні, то ми вийдемо з цього всього. Те, що я роблю - я хочу зупинити смерті. Друге, менш важливе - це гроші", - сказав Трамп.

Він вкотре наголосив, що війну в Україні потрібно завершувати.

"Я спостерігав, що протягом тижня відбувалося в Європі. Це може завершитися Третьою світовою війною. Ми маємо це врегулювати", - зазначив американський президент.

Призупинення військової допомоги від США

Нагадаємо, США призупинили постачання військової допомоги та обмін розвідувальними даними з Україною. Директор ЦРУ Джон Реткліфф підтвердив цю інформацію.

У Білому домі пояснили, що США призупинили військову допомогу Україні для її перегляду. Питання майбутнього фінансування перебуває на розгляді.

Як зазначив спецпредставник президента США по Україні та Росії Кіт Келлог, Штати не відновлять військову допомогу Україні поки не буде підписана угода про рідкісноземельні метали.

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