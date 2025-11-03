Трамп ответил, пойдет ли на третий срок и рассказал о "скамейке запасных"

По словам Трампа, он получает призывы снова идти на выборы, однако пока не видит для этого оснований.

"Да я даже не думаю об этом. Скажу вам, многие хотят, чтобы я баллотировался. Но разница между нами и демократами в том, что у нас действительно сильная скамейка запасных", - сказал он.

Президент США отказался называть имена возможных преемников, отметив, что "еще слишком рано" для таких обсуждений. При этом он положительно высказался о ряде республиканцев, которых называют среди потенциальных кандидатов.

"Мне нравится Джей Ди Вэнс... Марко Рубио. Мне нравится так много людей. У нас невероятная скамейка запасных", - подчеркнул он.

Отвечая на вопрос о планах на оставшиеся годы нынешнего срока, Трамп заявил, что рассчитывает сохранить темпы работы.

"Надеюсь, у меня будет такой же год, как у нас... Лучшие девять месяцев в истории президентства. Так что, если я смогу продолжать в том же духе, я буду очень счастлив", - заявил американский лидер.