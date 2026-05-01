Трамп ответил, поможет ли визит британских монархов наладить отношения со Стармером

Президент США Дональд Трамп не знает, поможет ли государственный визит короля Чарльза III улучшить его отношения с британским премьер-министром Киром Стармером.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
"Я считаю, что он был фантастическим. Это была блестящая речь. Она была произнесена прекрасно, с тем прекрасным акцентом, который у него есть. И все… он получил овации. И я считаю, что это было фантастически во всех отношениях". – сказал Трамп о короле Чарльзе.
Также лидер США намекнул, что он может пересмотреть прошлогоднее торговое соглашение и предложить Лондону худшие условия на фоне своего разочарования тем, что, по его мнению, Великобритания не оказала достаточной поддержки его войне с Ираном.
Президент США с самого начала войны в Иране направил волну критики на Великобританию и Стармера за первоначальное решение не предоставлять американским самолетам доступ на авиабазы Диего-Гарсия и Фэрфорд для нанесения ударов по Ирану.
Недавно Стармер заявил, что не собирается уступать американскому президенту в вопросе войны в Иране, несмотря на намеки на возможное изменение торгового соглашения между странами.
Как известно, президент США Дональд Трамп призвал страны Европы помочь ему в войне против Ирана, предоставив место для авиабаз, а также отправить корабли в Ормузский пролив.
Однако союзники по НАТО в Европе отказали Трампу, что вызвало напряженность между странами и заявления со Штатов на счет выхода из Альянса.
Высший чиновник НАТО, адмирал Джузеппе Каво Драгоне рассказал недавно, выдержит ли блок в случае ухода Америки.