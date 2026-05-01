RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Ротации на фронте Украденное зерно в Израиле Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Трамп ответил, поможет ли визит британских монархов наладить отношения со Стармером

02:28 01.05.2026 Пт
2 мин
Король Британии Чарльз III и королева Камилла на днях посетили США на фоне напряженности между странами
aimg Юлия Маловичко
Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)

Президент США Дональд Трамп не знает, поможет ли государственный визит короля Чарльза III улучшить его отношения с британским премьер-министром Киром Стармером.

"Я считаю, что он был фантастическим. Это была блестящая речь. Она была произнесена прекрасно, с тем прекрасным акцентом, который у него есть. И все… он получил овации. И я считаю, что это было фантастически во всех отношениях". – сказал Трамп о короле Чарльзе.

Также лидер США намекнул, что он может пересмотреть прошлогоднее торговое соглашение и предложить Лондону худшие условия на фоне своего разочарования тем, что, по его мнению, Великобритания не оказала достаточной поддержки его войне с Ираном.

Президент США с самого начала войны в Иране направил волну критики на Великобританию и Стармера за первоначальное решение не предоставлять американским самолетам доступ на авиабазы Диего-Гарсия и Фэрфорд для нанесения ударов по Ирану.

Недавно Стармер заявил, что не собирается уступать американскому президенту в вопросе войны в Иране, несмотря на намеки на возможное изменение торгового соглашения между странами.

Трамп звал на помощь

Как известно, президент США Дональд Трамп призвал страны Европы помочь ему в войне против Ирана, предоставив место для авиабаз, а также отправить корабли в Ормузский пролив.

Однако союзники по НАТО в Европе отказали Трампу, что вызвало напряженность между странами и заявления со Штатов на счет выхода из Альянса.

Высший чиновник НАТО, адмирал Джузеппе Каво Драгоне рассказал недавно, выдержит ли блок в случае ухода Америки.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Дональд ТрампКир Стармер