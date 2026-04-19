Трамп отказался от идеи захватить остров Харк в Иране, - WSJ
Президент США Дональд Трамп не поддержал идею захватить остров Харк в Иране, так как он опасался значительных потерь среди американских солдат.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.
В материале издания описан подробный разбор, что происходило за кулисами в администрации Трампа уже во время войны с Ираном, как лидер реагировал на потери США и почему делал те или иные заявления.
Источники рассказали, что Трамп испытывает страх перед отправкой войск в опасные зоны, где некоторые из них получат ранения, а некоторые и вовсе не вернутся домой. Собственно, как это было и с другими президентами, решившими участвовать в войнах.
Продолжая контекст страха WSJ пишет, что Трамп "сопротивлялся отправке американских солдат для захвата острова Харк", который является отправной точкой для 90% иранского экспорта нефти.
Хотя ему и говорили, что миссия увенчается успехов и захват территории обеспечит США доступ к проливу, но он опасался неприемлемо больших потерь среди американцев.
"Они станут легкой мишенью", - сказал Трамп, которого процитировали собеседники The Wall Street Journal.
Также источники рассказали, что Трамп несколько часов кричал на своих помощников, когда узнал, что в Иране был сбит американский самолет, а двое летчиков пропали без вести. Он требовал, чтобы военные немедленно отправились за ними.
По словам собеседников, в его голове постоянно крутились образы иранского кризиса с заложниками 1979 года - одного из крупнейших провалов международной политики президентства за последнее время.
Добавим, что за последнюю примерно неделю США и Иран ведут активные переговоры через посредников, чтобы согласовать мирную сделку.
На этой фоне представили Белого дома сказали изданию, что по их мнению, прорыв в переговорах с Ираном может быть достигнут в ближайшие дни. Они говорят, что Вашингтон рассматривает возможность дальнейших переговоров в Пакистане.
Захват и бомбардировка острова Харк
Напомним, примерно спустя неделю после начала войны США и Израиля против Ирана, издание Axios сообщило 8 марта, что Соединенные Штаты намерены захватить остров Харк в Персидском заливе, который принадлежит Ирану.
Чуть позже в медиа была информация, что цель таковой операции заключается в том, чтобы заставить Иран открыть Ормузский пролив для экспорта нефти и газа, из-за блокады которого цены на энергоносители пошли вверх.
Также в ночь на 14 марта Трамп отчитывался, что США осуществили одну из самых мощных бомбардировок на Ближнем Востоке, уничтожив все военные цели на острове Харк. Уже на следующий день он грозил новыми ударами, если Тегеран будет блокировать пролив.