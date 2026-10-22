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Трамп отказался усиливать санкции против РФ, поскольку считает, что "мир близок"

04:46 22.10.2026 Чт
2 мин
aimg Екатерина Коваль
Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)

Президент США Дональд Трамп не будет усиливать санкции против России, поскольку считает, что стороны еще никогда не были так близки к соглашению по Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ответы Трампа журналистам в Белом доме.

"Недавно я разговаривал с президентом Путиным о завершении его войны с Украиной. Думаю, мы приближаемся к этому. Возможно, сейчас мы ближе, чем когда-либо раньше", - заявил Трамп.

По словам президента США, усиливать давление на Москву сейчас не стоит, потому что переговоры находятся на щекотливом этапе.

"Мы, возможно, близки к соглашению впервые за долгое время. А когда вы близки к соглашению и ведете очень щепетильные переговоры, то не вводите новые санкции", - пояснил он.

Трамп подчеркнул, что может ввести новые ограничения против России в любое время, но не уточнил, при каких условиях это сделает.

По данным СМИ, Трамп хочет, чтобы Зеленский и Путин подписали мирное соглашение на саммите G20, который состоится в декабре во Флориде. Переговоры могут сопровождаться давлением на Украину.

Москва тем временем вроде бы готова вернуться к переговорам с Украиной и США. Спецпосланник Трампа Стив Уиткофф после встречи с Путинымзаявил о предпосылках для прекращения огня и привез в Москву соответствующие документы. Параллельно Украина, США и Европа провели трехсторонние консультации в Норвегии, где разработали новые мирные инициативы.

На прошлой неделе Трамп заморозил закон о санкциях против России, объяснив это нежеланием оттолкнуть Москву от переговоров . Президент Владимир Зеленский, в свою очередь, заявил, что шаги Вашингтона выглядят как попытка склонить Украину к капитуляции .

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