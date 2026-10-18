Трамп заявил, что Зеленский не хочет заканчивать войну и сознательно избивает по НПЗ РФ

Президент США Дональд Трамп отложил санкции против России, чтобы не сорвать мирные переговоры. Затягивание войны он связывает с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Трампа в соцсети Truth Social.

Почему Трамп отложил санкции

"Мое решение по России очень простое. Я веду переговоры о мире в войне между Россией и Украиной и не хочу делать ничего, что глупо оттолкнет Россию от стола переговоров", - написал Трамп.

По его словам, стороны достигли "большого прогресса", в том числе на переговорах по заложникам. О ком идет речь, Трамп не уточнил.

Подписание санкций сейчас, по его мнению, помешало бы переговорам, а сделать это он может когда-нибудь позже.

Еще одним доводом Трамп назвал Иран. По его мнению, Россия почти не помогает Ирану по сравнению с тем, что могла бы делать и он хочет, чтобы так и оставалось.

Обвинения в адрес Зеленского

Трамп заявил, что Зеленский сознательно выбирает целями российские НПЗ, зная, что это сказывается на мировом рынке дизтоплива, в частности в США. От этого, по его словам, страдают фермеры и бизнес, в то время как Россия поставляет миру миллионы баррелей дешевого дизтоплива.

"Зеленскому безразлично, и, честно говоря, со всеми деньгами, которые ему дает Европа и которые в прошлом дал мошенник Джо Байден, он не хочет заканчивать эту войну и, вероятно, никогда не хотел", - написал президент США.

Трамп считает, что два года назад Украина могла бы заключить лучшее соглашение, чем сейчас.

"Его страна в руинах, большая часть земель потеряна, его океаны и моря исчезли, а мужское население немногочисленное, раненое и/или мертвое. Я ХОЧУ, ЧТОБЫ ЭТО ВОЙНА ЗАКОНЧИЛАСЬ!" – подчеркнул он.