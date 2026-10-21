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Трамп хочет, чтобы Зеленский и Путин подписали мирную сделку на саммите G20 в Майами, - СМИ

17:35 21.10.2026 Ср
2 мин
aimg Сергей Козачук
Трамп хочет, чтобы Зеленский и Путин подписали мирную сделку на саммите G20 в Майами, - СМИ Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
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Президент США Длональд Трамп стремится подписать мирное соглашение между Украиной и Россией во время саммита G20, который состоится в декабре в штате Флорида. Переговоры могут пройти под давлением Киева.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание The Atlantic.

Как отмечает издание, президент США видит возможное мирное соглашение как финал серии дипломатических событий.

По данным советников американского лидера, Трамп рассчитывает лично стоять между президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным при подписании документа.

Для достижения этой цели Вашингтон рассматривает возможность жесткого давления на украинскую сторону.

"Он взбешен на Украину и хочет, чтобы Зеленский ушел", - цитирует издание один из источников в близком окружении американского президента.

Кроме того, в окружении Трампа рассматривают войну как препятствие для будущих экономических соглашений с Россией.

В частности, речь идет о возобновлении контрактов по дизельному топливу, добыче редкоземельных полезных ископаемых и других ресурсов. Для этого от Украины могут потребовать отказа от претензий на Донбасс.

Украинские чиновники выражают обеспокоенность тем, что ключевые решения принимаются без участия Киева.

"Нас беспокоит, что они рассматривают это как новую Ялтинскую конференцию, чтобы разделить мир на сферы влияния", - заявил один из чиновников.

СМИ отметило, что, несмотря на готовность участвовать в международных саммитах, украинская сторона отвергает любые ультимативные требования.

Владимир Зеленский подтвердил участие в саммите G20 и готовность к встрече с Путиным по выработке справедливого соглашения, однако категорически отказался от каких-либо территориальных уступок в пользу агрессора.

Ранее США неоднократно призывали к скорейшему прекращению огня, однако требования Вашингтона часто сопровождались ограничениями для украинских сил.

В частности, Белый дом потребовал от Киева прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.

Переговоры Украины и РФ

Напомним, что Москва якобы выражает готовность вернуться в переговорный процесс с Киевом и Вашингтоном. В то же время, украинская сторона вместе с союзниками ищет новые пути для достижения справедливого мира.

В частности, спецпосланник президента США Стив Виткофф во время встречи с Путиным заявил о наличии предпосылок для прекращения огня в Украине и привез в Москву соответствующие документы.

Кроме того, в ходе трехсторонних консультаций с участием украинской, американской и европейской делегаций в Норвегии удалось разработать новые мирные инициативы.

Как отметил президент Финляндии Александр Стубб, идеи для мирного урегулирования войны уже нашли и в ближайшее время планируют представить российской стороне.

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