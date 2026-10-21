ua en ru
Ср, 21 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Графики отключения света Энергетическое перемирие Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Путин заявил о готовности возобновить переговоры с Украиной: когда они пройдут

16:54 21.10.2026 Ср
2 мин
aimg Иван Носальский
Путин заявил о готовности возобновить переговоры с Украиной: когда они пройдут Фото: Владимир Путин, российский диктатор (Getty Images)
Додати як бажане джерело в Google

Российский диктатор Владимир Путин на встрече с посланником президента США Стивом Уиткоффом заявил, что Москва якобы готова к новому раунду переговоров с Вашингтоном и Киевом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление помощника главы Кремля Юрия Ушакова.

По его словам, в ходе встречи Уиткоффа и Путина "конкретно обсуждалась" тема возможности возобновления переговоров Украины, США и РФ.

Ушаков утверждает, что диалог хотели возобновить сразу после выборов в Госдуму, но Украина якобы "сорвала" такие планы "сверхмассированными" ударами в "день основного голосования" по Москве и другим городам.

"Наш президент информировал Стива Уиткоффа о том, что мы, в принципе, готовы возобновить упомянутые трехсторонние переговоры в 10-х числах ноября по главной теме. Эта тема касается выстраивания системы безопасности для России и Украины после окончания конфликта", - сказал он.

Как добавил помощник Путина, Уиткофф заверил, что такое решение "будет встречено президентом Дональдом Трампом с большим удовлетворением".

Поездка Уиткоффа к Путину

Напомним, сегодня, 21 октября, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф уже в 9 раз съездил к российскому диктатору Владимиру Путину, чтобы обсудить возможность урегулирования войны РФ против Украины.

Такой визит произошел на следующий день после того, как Уиткофф встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским в Осло. Посланник Трампа должен был передать главе Кремля новые идеи для мира.

Пока что явного прогресса не видно. Россия не демонстрирует готовности идти на уступки и отказывается от какого-либо формата прекращения огня.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Владимир Путин Соединенные Штаты Америки Мирные переговоры Стив Уиткофф Война в Украине
Новости
Зеленский готов к заморозке войны по линии фронта
Зеленский готов к заморозке войны по линии фронта
Аналитика
Высокомерные обращения к Трампу – это преступление или полная глупость: интервью с Гончаренко
Владимир Куреннойзаместитель генерального директора РБК-Украина Высокомерные обращения к Трампу – это преступление или полная глупость: интервью с Гончаренко