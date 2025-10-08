Трамп второй раз за месяц посетит закрытый брифинг по разведке

Встреча запланирована на 11:00 по местному времени (18:00 по Киеву) в Овальном кабинете Белого дома. Прессу на событие не допустят, а тема обсуждения не разглашается.

После этого, в 15:00 по местному времени (22:00 по Киеву), Трамп примет участие в круглом столе, посвященном движению "Антифа", которое он ранее признал террористической организацией.

Стоит добавить, что этот разведывательный брифинг для Трамп станет вторым с начала месяца. Детали предыдущего брифинга в администрации американского лидера также не раскрыли.