ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Трамп пригрозив відправляти мігрантів до міст, які проти депортації

Новини » Політика    15.04.2019 - 20:49
Трамп пригрозив відправляти мігрантів до міст, які проти депортації
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Висилати мігрантів будуть за рішенням департаменту Нацбезпеки

Президент США Дональд Трамп заявив, що незаконних мігрантів, термін тримання під вартою яких закінчуватиметься, будуть передавати містам та штатам-притулкам. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Трампа. 

Притулками у США є міста та штати, які виступають проти видворення нелегальних мігрантів, зокрема, Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Сан-Франциско.

“Тих незаконних мігрантів, яких більше не можна законно тримати під вартою (Конгрес повинен виправити закони й закрити лазівки), будуть, за рішенням департаменту Національної безпеки, передавати містам та штатам-притулкам”, - йдеться у повідомленні.

Трамп пригрозив відправляти мігрантів до міст, які проти депортації

Нагадаємо, нещодавно президент США Дональд Трамп заявив, що планує посилити міграційну політику. Трамп доручив своїм радникам взяти безпосередню участь у посиленні імміграційної політики, щоб уповільнити зростання числа сімей, які незаконно перетинають південний кордон. 

Зокрема, у середу, 3 квітня, Трамп знову пригрозив Мексиці закриттям кордону та негайно ліквідувати лазівки на кордоні. 

"У разі бездіяльності кордон або великі ділянки кордону будуть закриті. Це національний надзвичайний стан!" - написав американський лідер.

Палата представників США і 20 штатів подали до суду на Трампа через стіну з Мексикою Трамп пригрозив багатомільярдними санкціями Мексиці
Вибори 2019 Дебати Зеленського і Порошенка: головне Результати виборів президента України
Новини України Дональд ТрампМігранти
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся