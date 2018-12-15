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Трамп анонсував відставку міністра внутрішніх справ США

Новини » Політика    15.12.2018 - 17:02
Трамп анонсував відставку міністра внутрішніх справ США
Фото: Дональд Трамп (nato.int)

Адміністрація Трампа оголосить про нового міністра внутрішніх справ наступного тижня

Президент США Дональд Трамп анонсував відставку міністра внутрішніх справ США Райана Зінка. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Трампа в Twitter.

Трамп заявив, що його Адміністрація оголосить про нового міністра внутрішніх справ наступного тижня.

"Міністр внутрішніх справ Райан Зінк залишить Адміністрацію в кінці року, пропрацювавши майже два роки. За час свого перебування на посаді Райан домігся багато чого, і я хочу подякувати йому за службу нашій країні", - написав він.

Трамп анонсував відставку міністра внутрішніх справ США

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Трамп оголосив новим главою апарату Білого дому Міка Малвейні, який замінить на посаді Джона Келлі, який, в свою чергу, покине посаду до кінця року.

Дональд Трамп назвав Келлі "великим патріотом", який служив з відзнакою країні.

Як писало РБК-Україна, раніше повідомлялося, що Трамп піддав гострій критиці свого екс-держсекретаря Рекса Тіллерсона за його висловлювання в свою сторону. Зокрема, президент США заявив, що колишній держсекретар Тіллерсон був ледачим і назвав його "тупим як пень".

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Новини України Сполучені Штати АмерикиДональд Трамп
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