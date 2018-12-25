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Трамп розглядає звільнення міністра фінансів США, - Bloomberg

Новини » Політика    25.12.2018 - 10:25
Трамп розглядає звільнення міністра фінансів США, - Bloomberg
Фото: Стівен Мнучін (flickr.com/imfphoto)

Звільнення Мнучіна залежить від показників фондового ринку США

Президент США Дональд Трамп розглядає можливість звільнення міністра фінансів Стівена Мнучіна. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

За даними джерел Bloomberg, на сьогодні Трамп зважує всі за і проти можливого звільнення Мнучіна. У той же час підкреслюється, що остаточне рішення буде залежати від показників фондового ринку США.

Також Bloomberg стверджує, що зустріч Мнучіна з керівниками шести найбільших американських банків і заява про достатню ліквідність не вирішили проблему відносин глави Мінфіну з адміністрацією Трампа.

"В Білому домі є багато людей, які не є шанувальниками Мнучіна. Досі він був захищений тим, що він подобався Трампу і був його вірним прихильником", - розповів Bloomberg колишній чиновник Мінфіну Стівен Майроу.

Нагадаємо, раніше Мнучін спростував пропозицію Трампа звільнити голову Федеральної резервної системи США Джерома Пауелла.

До цього Bloomberg писало, що Трамп планує звільнення глави ФРС. У той же час деякі радники попередили Трампа про те, що звільнення Пауелла було б "катастрофічним кроком".

 

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