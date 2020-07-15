Трамп затвердив санкції проти Китаю через ситуацію з Гонконгом

Фото: прапори США і Китай (колаж РБК-Україна)

Заходи були введені проти деяких осіб та компаній

Президент США Дональд Трамп підписав законопроект про санкції проти Китаю через ситуацію в Гонконзі. Також він затвердив виконавчий указ про позбавлення торгово-економічних преференцій.

Про це повідомляється на сайті Білого дому.

Документ передбачає широкий спектр санкцій проти осіб, організацій і компаній, які сприяють Китаю в обмеженні автономії Гонконгу.

Санкції будуть діяти на суб'єктів, що порушують зобов'язання офіційного Пекіна перед Гонконгом згідно Китайсько-Британської спільної декларації, а також Основного закону цього автономного регіону. Крім того, під обмеження потрапляють банки, які ведуть бізнес з цими суб'єктами.

До цього Конгрес ввів санкції поти представників китайського уряду і Комуністичної партії Китаю.

Раніше Сенат США схвалив санкції проти Китаю через порушення автономії Гонконгу.

Своєю чергою, Китай ввів санкції проти посадових осіб та організацій Сполучених Штатів.