Китай ввів у відповідь санкції проти США

Фото: прапори США і Китай (колаж РБК-Україна)

Санкції були введені проти ряду американських чиновників

Китай ввів санкції проти посадових осіб та організацій Сполучених Штатів. Таке рішення було прийнято у відповідь на обмеження, введені США за порушення прав людини проти офіційних осіб Сіньцзян-Уйгурського автономного району КНР.

Про це повідомляє видання "Синьхуа".

Китай ввів санкції відносно посла США з питань міжнародної релігійної свободи Державного департаменту США Сема Браунбека, сенаторів Марко Рубіо і Теда Круза, а також конгресмена Кріса Сміта.

Офіційний представник МЗС КНР Хуа Чуньин зазначила, що Китай висловлює рішучий протест проти втручання США у внутрішні справи Китаю і порушенням засадничих принципів міжнародних відносин.

Також вона додала, що міжнародне співтовариство повинне "спільно виступити проти продовження або відновлення санкцій проти Ірану, наполягати на тому, щоб США повернулися на шлях поваги і виконання СВПД".

Нагадаємо, Держдеп США попередив американців про високий ризик бути затриманими і депортованими з Китаю.

До цього Конгрес ввів санкції стосовно представників китайського уряду і Комуністичної партії Китаю.

Раніше Сенат США схвалив санкції проти Китаю через порушення автономії Гонконгу.