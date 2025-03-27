Трамп введет пошлины на импортные авто. Премьер Канады грозит ответными мерами
Президент США Дональд Трамп анонсировал ввод 25% пошлин на импортные автомобили. Канада обещает отреагировать и не исключает ответные меры.
Об этом заявил канадский премьер-министр Марк Карни, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
"Мы защитим наших работников, мы защитим раши компании, мы защитим нашу страну, и мы защитим ее вместе", - сказал он.
Как пишет Reuters, пошлины, судя по всему, нанесут ущерб высокоинтегрированной североамериканской автомобильной промышленности.
Кроме того, Канада уже объявила о пакете ответных пошлин на общую сумму 155 млрд канадских долларов. Согласно заявлению страны, они будут вводится поэтапно в зависимости от действий Трампа.
На вопрос о том, когда отреагирует Канада, Карни ответил, что это произойдет скоро, но никаких подробностей не привел.
"У нас есть варианты. Мы можем ввести ответные пошлины", - заявил премьер.
Карни, который уже размышлял о нетарифных мерах, таких как введение экспортных пошлин на поставки товаров в США, заявил, что было бы уместно вскоре поговорить с Трампом. Оба лидера не общались с тех пор, как Карни вступил в должность премьер-министра в начале марта.
Что предшествовало
Напомним, в среду 26 марта Дональд Трамп анонсировал, что США введут 25% тариф на все автомобили, которые попадают на территорию Соединенных Штатов (речь ввозе авто для покупки/продажи, произведенных за рубежом). Новые меры, которые ранее Трамп отложил, начнут действовать со 2 апреля. В то же время он отметил, что если компания производит автомобиль на территории США - тогда тарифа не будет.
Подробнее об этом - читайте в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.