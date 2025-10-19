Трамп уговаривал Зеленского принять условия РФ, иначе Путин "уничтожит" Украину, - FT

По словам источников, пятничная встреча лидеров США и Украины не раз превращалась в "перепалку", при этом Трамп "постоянно ругался".

Кроме того, президент США отбросил карты линии фронта в Украине и настоял на том, чтобы Зеленский сдал весь Донбасс Путину. Также Трамп неоднократно повторил тезисы, озвученные главой Кремля в телефонном разговоре днем ранее.

По словам европейского чиновника, который осведомлен о встрече, Трамп сказал Зеленскому, что украинскому лидеру нужно заключить сделку, иначе ему грозит уничтожение.

В частности, президент США сказал главе украинского государства, что тот проигрывает войну, и предупредил: "Если (Путин - ред.) этого захочет, он вас уничтожит".

Воинственное повторение Трампом риторики Путина в пятницу разрушило надежды многих европейских союзников Украины на то, что его удастся убедить увеличить поддержку Киева.

Эта надежда возникла после того, как Трамп в последние недели выразил разочарование и нетерпение в связи с отказом диктатора РФ активно участвовать в двухсторонних мирных переговорах с Зеленским.

Три других европейских чиновника, которые проинформированы о дискуссиях в Белом доме, подтвердили, что Трамп большую часть встречи читал лекции Зеленскому, повторяя аргументы Путина и конфликте и призывая его принять российское предложение.

Один из чиновников сказал, что Зеленский после встречи "был настроен крайне негативно", добавив, что европейские лидеры "не были оптимистичны, но прагматичны в планировании следующих шагов".