Трамп о соглашении с Украиной: автоматически получит "некоторые гарантии безопасности"
Украина, подписывая соглашение с США, автоматически получит "некоторые гарантии безопасности". Ведь американские инвесторы будут присутствовать в Украине и Европа за всем будет внимательно следить.
Как сообщает РБК-Украина, об этом президент США Дональд Трамп заявил во время заседания кабинета министров в Белом доме.
"Это хорошее соглашение для Украины тоже. Они таким образом тоже автоматически получают некоторые гарантии безопасности, потому что мы там будем присутствовать, и Европа будет внимательно за всем следить. Великобритания и Франция сказали, что они хотят ввести туда миротворческие силы. Я думаю, это хорошо", - сказал он.
То есть, по его словам, присутствие американских инвесторов будет означать "автоматическую безопасность" для Украины.
"Они (украинцы - ред.) получат нас. Мы будем там работать, и вы знаете, таким образом будет как бы автоматическая безопасность. Потому что никто не станет лезть к нашим людям, пока они там" (в Украине - ред.), - добавил президент США.
Соглашение Украины и США
Напомним, Украина и США сейчас договариваются о заключении соглашения по редкоземельным металлам. Вчера, 25 февраля, стало известно, что Украина и США согласовали детали такого соглашения.
А уже сегодня Кабинет министров Украины принял решения, которые необходимы для подписания соглашения с США о редкоземельных металлах. В документе уже нет невыгодных для Украины условий.
Более подробно о соглашении между Украиной и США - в материале РБК-Украина.
В то же время стоит отметить, что президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты не будут предоставлять Украине гарантий безопасности. Это должна делать Европа, поскольку это в ее интересах.
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