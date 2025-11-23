Трамп и Рубио до последнего не знали о мирном плане США: Bloomberg назвало авторов

Мирный план США представленный на днях, стал результатом нескольких недель закулисных переговоров. Однако в них не участвовали не только Украина и ее союзники, но даже некоторые ключевые чиновники США.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
По словам источников издания, документ разрабатывали спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф и российский посланник Кирилл Дмитриев во время октябрьской встречи в Майами.
К обсуждениям также был привлечен президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер.
Источники сообщили, что госсекретарь США Марко Рубио был полностью в курсе лишь поздно вечером. Сам Дональд Трамп тоже узнал об этом в последнюю минуту. Однако, как только его проинформировали, он одобрил план.
Bloomberg также приводит и другие детали о плане. Как известно, из-за ряда спорных пунктов сейчас в Женеве проходят консультации, чтобы отредактировать документ.
Сенатор-республиканец Майк Раундс заявил, что Рубио по пути в Женеву сказал ему и сенатору-демократу Джин Шахин, что разработанный план из 28 пунктов - это предложение России.
"Это не наша рекомендация. Это не наш мирный план", - цитирует Рубио сенатор.
Хотя позже в Х госсекретарь написал, что мирное предложение было разработано Соединенными Штатами и что оно предлагает прочную основу для переговоров.
Напомним, что американский мирный план, имеет ряд спорных пунктов. Согласно документу, Украина должна будет выйти из Донбасса, сократить свою армию, отказаться от дальнобойного вооружения и не только. В общем стране предоставят гарантии безопасности по аналогии НАТО.
Евросовет опубликовал вчера заявление, в которым было сказано, что мирный план США может стать основой для завершения войны, однако он требует существенных правок.
Дональд Трамп, как известно, поставил Киеву дедлайн: на сделку нужно согласится до 27 ноября. При этом вчера он уточнил, что его предложение не окончательное и в документ могут быть внесены изменения.
На фоне этого сегодня в Женеве между США, Украиной и Европой проходят консультации, чтобы доработать документ и сделать его более выгодным для Киева.
Секретарь СНБО Рустем Умеров заявил, что в текущей редакции план Трампа уже отражает большинство украинских приоритетов.
Подробнее о встрече в Женеве - читайте в материале РБК-Украина.