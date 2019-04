Трамп вважає, що йому не за що оголошувати імпічмент

За його словами, тільки серйозні злочини і порушення можуть призвести до імпічменту

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп в понеділок заявив, що не бачить підстав для запуску процедури імпічменту проти нього. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Трампа Twitter.

За його словами, тільки серйозні злочини і порушення можуть призвести до імпічменту.

"Тільки серйозні злочини і порушення можуть призвести до імпічменту. Я злочинів не скоював (не було змови, не було перешкоджання правосуддю), тому неможливо оголосити мені імпічмент", - написав Дональд Трамп.

Only high crimes and misdemeanors can lead to impeachment. There were no crimes by me (No Collusion, No Obstruction), so you can't impeach. It was the Democrats that committed the crimes, not your Republican President! Tables are finally turning on the Witch Hunt!