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Трамп не давил на Зеленского насчет Донбасса и сказал РФ "воюйте за эту землю", - Келлог

15:41 26.08.2026 Ср
2 мин
Планы России по давлению США на Украину провалились
aimg Елена Бджола
Трамп не давил на Зеленского насчет Донбасса и сказал РФ "воюйте за эту землю", - Келлог Фото: экс-спецпредставитель президента США Дональда Трампа по вопросам Украины Кит Келлог (Getty Images)
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Российский диктатор Владимир Путин просчитался, пытаясь хитростью добиться оккупации всей Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью бывшего спецпредставителя Трампа Кита Келлога журналистке Наталии Мосейчук.

Что Трамп сказал Путину

Келлог раскрыл, потребовал ли Трамп у президента Украины Владимира Зеленского отдать всю территорию Донбасса России.

Путин тщетно надеялся, что президент США Дональд Трамп заставит Зеленского - тот этого не делал.

"Трамп лично не давил на президента Зеленского, чтобы тот добровольно отдал Донбасс или Донецкую область. Кажется, это стало понятно во время саммита на Аляске", - уточнил Келлог.

Он добавил, что Трамп озвучил такой месседж: "если вам нужна эта земля, сражайтесь за нее".

Также Келлог заявил, что Трамп и Путин имеют давние личные отношения. Президент США уже использовал все возможные дипломатические инструменты, чтобы завершить войну России против Украины.

Ранее РБК-Украина писало, что Келлог в 2025-м считал, что война завершится в течение года. Но прогноз не сбылся.

Также сообщалось, что, по словам Келлога, отношения президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского стали лучше.

Кроме того, после заявления Келлога о мобилизации женщин в Украине в ЦПД отметили, что принудительная мобилизация женщин в стране не происходит и не планируется.

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