Переговоров не будет? Келлог раскрыл реальные планы Путина по войне

Быстрого завершения войны не будет, потому что российский диктатор Владимир Путин просто не хочет ее прекращать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью бывшего спецпредставителя Трампа Кита Келлога журналистке Наталии Мосейчук.

Путин не остановится, пока не получит больше территорий

Келлог рассказал, что еще в прошлом году, в День Независимости, считал, что война завершится в течение года. Но прогноз не сбылся.

"Проблема этой войны в том, что Путин просто не хочет ее прекращать. У него было множество возможностей и съездов, как мы говорим, чтобы остановиться и заморозить конфликт", – отметил дипломат.

По его словам, Украина проделала невероятную работу, отражая российскую агрессию. Но, по мнению Келлога, глава Кремля не остановится, пока не отнимет не только Луганскую область, но и Одесскую и Запорожскую. Крым, напомнил эксспецпосланник, Россия уже контролирует.

"Я всегда отмечал, если он этого хочет, ему придется за это воевать. Бесплатно ему этого никто не отдаст", - добавил он.

Опасная параллель с Гитлером

Келлог провел историческую аналогию, которая, по его словам, больше всего его беспокоит.

"Меня всегда беспокоит аналогия со Второй мировой войной, когда Адольф Гитлер сказал британцам, что ему нужна только Судетская область Чехословакии. А британцы ответили: но ведь у нас теперь мир. Как же они ошибались!" - сказал эксспецпосланник.

Он добавил, что не верит главе Кремля и не считает, что он остановится, если получит часть территорий. Напротив, Келлог убежден, что Россия постарается продвигаться дальше.

Точных сроков завершения войны еще нет

Также его спросили о сроках окончания войны.

"Отвечая прямо на ваш вопрос, я не знаю. Путин ведь должен осознать, что не сможет выиграть эту войну. Просто не сможет. Это должно запечатлеться в его сознании", - пояснил дипломат.

Он добавил, что чем дольше идет война, тем лучше для Украины в том смысле, что глава Кремля в конце концов должен понять: победить ему не удастся.

Спецпосланник также подчеркнул, что европейские страны приняли вызов и поддерживают Украину не только для Запада, но и ради всего мира.

Между тем заместитель постпреда США при ООН Дэн Негреа во время заседания Совбеза ООН призвал Россию и Украину прекратить удары по гражданским объектам и вернуться за стол переговоров.