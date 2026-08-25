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Будут ли мобилизовать женщин в Украине: в ЦПД ответили после слов Келлога

10:26 25.08.2026 Вт
2 мин
Что на самом деле происходит с мобилизацией женщин
aimg Анастасия Никончук
Будут ли мобилизовать женщин в Украине: в ЦПД ответили после слов Келлога Иллюстративное фото: мобилизация женщин в Украине (GettyImages)
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После заявления спецпредставителя президента США Кита Келлога о мобилизации женщин в Украине в ЦПД подчеркнули, что принудительной мобилизации женщин в стране не происходит и не планируется. Женщины могут вступать в Силы обороны исключительно добровольно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию главы ЦПД Андрея Коваленко в Telegram.

В Украине не проводится и не планируется обязательная мобилизация женщин. Глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко сделал однозначное заявление после слов спецпредставителя президента США Кита Келлога о возможном привлечении женщин к военной службе.

Что заявил Келлог

Келлога спросили, считает ли он необходимой мобилизацию женщин в Украине.

"Считаю ли я, что женщины должны быть мобилизованы? Мой ответ - да. Потому что они воюют не хуже мужчин. Очень важно, чтобы женщины как часть общества шли на службу. Я и на личном, и на профессиональном уровне вообще не вижу в этом проблемы", - заявил американский представитель.

Келлог также отметил, что его жена и дочь являются военнослужащими.

Что ответили в Украине

Коваленко подчеркнул, что украинские женщины могут поступать на военную службу исключительно добровольно. По его словам, никаких решений о мобилизации женщин в Украине нет и не будет.

Глава ЦПД также заявил, что российская сторона использует тему мобилизации женщин для распространения дезинформации, в том числе на фоне подобных публичных заявлений.

Напоминаем, что на сайте Кабинета министров зарегистрировали электронную петицию с предложением ввести обязательную мобилизацию для женщин без детей, на что уже отреагировали в Центре противодействия дезинформации при СНБО.

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