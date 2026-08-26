Трамп не тиснув на Зеленського щодо Донбасу і сказав РФ "воюйте за цю землю", - Келлог
Російський диктатор Володимир Путін прорахувався, коли намагався хитрістю домогтися окупації всієї Донецької області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю колишнього спецпредставника Трампа Кіта Келлога журналістці Наталії Мосейчук.
Що Трамп сказав Путіну
Келлог розкрив, чи Трамп вимагав у президента України Володимира Зеленського віддати всю територію Донбасу Росії.
Путін марно сподівався, що президент США Дональд Трамп змусить Зеленського - той цього не робив.
"Трамп особисто не тиснув на президента Зеленського, щоб той добровільно віддав Донбас чи Донецьку область. Здається, це стало зрозуміло під час саміту на Алясці", - уточнив Келлог.
Він додав, що Трамп озвучив такий меседж: "якщо вам потрібна ця земля, воюйте за неї".
Також Келлог заявив, що Трамп і Путін мають давні особисті стосунки. Президент США уже використав усі можливі дипломатичні інструменти, щоб закінчити війну Росії проти України.
Раніше РБК-Україна писало, що Келлог у 2025-ому вважав, що війна завершиться протягом року. Але прогноз не справдився.
Також повідомлялося, що, за словами Келлога, відносини президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського стали кращими.
Крім того, після заяви Келлога про мобілізацію жінок в Україні в ЦПД наголосили, що примусової мобілізації жінок у країні не відбувається і не планується