RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Трамп и дело Эпштейна: американцы рассказали, что думают по этому поводу

Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия

Большинство американцев убеждены, что президент США Дональд Трамп пытается скрыть преступления сексуального преступника Джеффри Эпштейна. Что касается причастности Трампа к самим преступлениям - мнения раскололись поровну.

Как передает РБК-Украина, об этом свидетельствуют данные опроса Economist.

Читайте также: Трамп упомянут в новых файлах Эпштейна: знакомился с 14-летней девочкой

Итак, ровно половина опрошенных считают президента США причастным к незаконной деятельности покойного преступника. А вот 53% респондентов заявили, что, по их мнению, Дональд Трамп пытается скрыть преступления Джеффри Эпштейна.

Еще немного статистики: 29% не согласились с утверждением, что Трамп скрывает преступления покойного финансиста, а 30% убеждены, что он не имеет к ним отношения.

В то же время Трампу не было выдвинуто обоснованных уголовных обвинений в связи с делом Эпштейна. Президент США ранее решительно отрицал любые правонарушения и заявлял, что разорвал отношения с финансистом много лет назад.

Резкий раскол по партийному признаку

Что касается политикума, опрос зафиксировал глубокое партийное разделение:

91% демократов считают, что Трамп пытался скрыть преступления Эпштейна, против этого утверждения 13% республиканцев;

86% демократов убеждены в его причастности к незаконной деятельности, тогда как 67% республиканцев заявили, что он не был причастен.

Критика из-за обнародования файлов

Администрация Трампа подверглась критике за то, как вела расследование по делу Эпштейна.

В прошлом году Конгресс почти единогласно принял закон, который обязал Министерство юстиции США обнародовать все материалы по Эпштейну с возможностью редактирования для защиты личностей жертв. Трамп подписал документ после значительного политического давления.

Однако после публикации файлов ведомство столкнулось с критикой: документы были существенно отредактированы, а часть информации, которая могла идентифицировать жертв, осталась открытой.

Лишь 24% респондентов одобрили действия Трампа в рамках расследования, тогда как 57% заявили о неодобрении.

Опрос проводился с 13 по 16 февраля среди 1682 взрослых американцев. Статистическая погрешность составляет примерно 3,1 процентного пункта.

 

Трамп и дело Эпштейна

Как известно, в деле сексуального преступника Джеффри Эпштейна имя Трампа упоминалось неоднократно. Более того, в сети распространились кадры, на которых президент США находился в компании покойного финансиста на различных вечеринках.

Сам Трамп свою причастность к делу преступника отрицает и утверждает, что разорвал с ним контакты еще очень давно. РБК-Украина на днях писало, что в опубликованных в США документах по делу Эпштейна содержатся сведения о возможном телефонном разговоре с участием Дональда Трампа.

Также опубликованные электронные письма из новой части архива Джеффри Эпштейна свидетельствуют о том, что финансист на протяжении нескольких лет предпринимал попытки добиться личной встречи с диктатором Владимиром Путиным.

Читайте РБК-Украина в Google News
Дональд Трамп