Трамп и Карни во время первой встречи обсудили войну в Украине, - СМИ
Во время первой встречи президента США Дональда Трампа и премьер-министра Канады Марка Карни, которая состоялась 6 мая в Вашингтоне, стороны обсудили ряд глобальных проблем, в том числе и войну в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBC News.
По словам неназванного высокопоставленного канадского чиновника, во время встречи Трамп и Карни много обсуждали вопросы внешней политики. В целом оба лидера хорошо поладили, а президент США не раз подчеркивал, что для него большая честь принимать нового главу канадского правительства в Белом доме.
О чем говорили Трамп и Карни
Глобальные проблемы, в том числе и война в Украине
Во время встречи Трамп и Карни говорили о:
- полномасштабной войне в Украине;
- враждебности с Китаем;
- ситуации с Ираном.
По словам чиновника, Трамп хотел услышать мнение Карни по этим вопросам, поскольку глава Белого дома пытается выполнить свое предвыборное обещание относительно быстрого завершения войны в Украине, а также обуздать ядерные амбиции Ирана.
В том же числе глава Белого дома просил Карни высказать мнение относительно Израиля и Газы, но на этом вопросе они не задерживались.
Вопрос наркокризиса
Один из старших советников Трампа, Стивен Миллер, присутствовал на встрече и поднимал вопрос наркокризиса. Карни мягко отметил, что Канада не является источником наркотика фентанила и отметил, что план правительства по обустройству границ помог значительно снизить поток нелегальных наркотиков и мигрантов в страну.
"51-й штат" и тарифы
Несмотря на любезность Трампа, как пишет CBC News, Карни дал понять президенту США, что объединение Канады и США в одну страну является бесперспективным и попросил главу Белого дома прекратить разговоры об аннексии.
Трамп, в свою очередь, признал, что для присоединения Канады в качестве 51-го штата "нужны двое", в связи с чем это вряд ли произойдет.
В частности премьер-министр Канады сообщил Трампу, что его тарифы на канадские товары должны быть отменены, если между двумя странами будет заключено новое торговое соглашение.
Посягательства Трампа на Канаду
После начала второй каденции Трамп неоднократно говорил о том, что Канада якобы может стать "51-м штатом" США. Во время рождественского поздравления он также описывал "преимущество" возможного включения Канады в состав его страны.
Как писали СМИ, Трамп также не промолчал о своей идее присоединить Канаду даже на встрече с Карни, но последний не промолчал.
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