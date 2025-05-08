Трамп та Карні під час першої зустрічі обговорили війну в Україні, - ЗМІ

Під час першої зустрічі президента США Дональда Трампа й прем'єр-міністра Канади Марка Карні, яка відбулась 6 травня у Вашингтоні, сторони обговорили низку глобальних проблем, у тому ж числі й війну в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBC News .

За словами неназваного високопоставленого канадського чиновника, під час зустрічі Трамп та Карні багато обговорювали питань зовнішньої політики. Загалом обидва лідери добре порозумілись, а президент США не раз підкреслював, що для нього велика честь приймати нового голову канадського уряду у Білому домі.

Про що говорили Трамп та Карні

Глобальні проблеми, у тому ж числі й війна в Україні

Під час зустрічі Трамп та Карні говорили про:

повномасштабну війну в Україні;

ворожість з Китаєм;

ситуацію з Іраном.

За словами чиновника, Трамп хотів почути думку Карні з цих питань, оскільки голова Білого дому намагається виконати свою передвиборчу обіцянку щодо швидкого завершення війни в Україні, а також приборкати ядерні амбіції Ірану.

У тому ж числі голова Білого дому просив Карні висловити думку щодо Ізраїлю та Гази, але на цьому питанні вони не затримувались.

Питання наркокризи

Один зі старших радників Трампа, Стівен Міллер, був присутній на зустрічі та порушував питання наркокризи. Карні м'яко наголосив на тому, що Канада не є джерелом наркотику фентанілу й відзначив, що план уряду щодо облаштування кордонів допоміг значно знизити потік нелегальних наркотиків й мігрантів до країни.

"51-й штат" та тарифи

Попри люб'язність Трампа, як пише CBC News, Карні дав зрозуміти президенту США, що об'єднання Канади і США в одну країну є безперспективним та попросив голову Білого дому припинити розмови щодо анексії.

Трамп, своєю чергою, визнав, що для приєднання Канади в якості 51-го штату "потрібні двоє", у зв'язку з чим це навряд чи станеться.

Зокрема прем'єр-міністр Канади повідомив Трампу, що його тарифи на канадські товари мають бути скасовані, якщо між двома країнами буде укладена нова торгівельна угода.