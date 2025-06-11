Трамп сомневается в сделке с Ираном, но уверен, что Тегеран будет без "ядерки"

На вопрос о том, считает ли Трамп, что сможет заставить Иран согласиться на закрытие своей ядерной программы, он сказал: "Я не знаю. Я так думал, и я все меньше в этом уверен".

"Кажется, они медлят, и я считаю, что это позор, но сейчас я менее уверен, чем был бы несколько месяцев назад. Что-то с ними произошло, но я гораздо меньше уверен, что сделка будет заключена", - заявил президент США.

По словам американского лидера, если Иран не заключит соглашение, то не будет иметь ядерного оружия, но и если соглашение будет, то Тегеран тоже останется без него.

"Но было бы лучше сделать это без войны, без человеческих потерь, это гораздо приятнее сделать. Но я не думаю, что вижу такой же уровень энтузиазма с их стороны по заключению сделки. Я думаю, что они сделали бы ошибку, но посмотрим. Думаю, время покажет", - считает Трамп.