Трамп сомневается, сможет ли Вэнс возглавить США после него, - NYT

Издание пишет, что дело не в том, что Трамп отказывается от поддержки Вэнса. Он действительно вовлекает его принятие важных решений, предоставляет важные возможности для укрепления своих позиций на выборах 2028 года и доверяет 41-летнему вице-президенту вести партийную борьбу от его имени.

Также Трамп давно проводит "фокус-группы" со своими ближайшими помощниками и, видимо, получает удовольствие от того, что подначивает их и держит в напряжении, утверждая таким образом свое превосходство.

Но когда дело касается конкретно Вэнса, ставки выше. В беседах с помощниками и союзниками Трамп задается вопросом, достаточно ли у вице-президента качеств, чтобы после него стать главным представителем Республиканской партии и лидером движения MAGA.

На этот вопрос сам Трамп обычно отвечает, что "он не так уж и уверен". Он не считает Вэнса очевидным и безальтернативным преемником, а рассматривает вопрос как открытый.

В чем нюансы

Когда Трамп проводит эти опросы в частном порядке, он часто сравнивает результаты Вэнса со своими собственными достижениями.

Он говорил нескольким союзникам, что Вэнс никогда не выигрывал выборы без его помощи (поддержка Трампа помогла Вэнсу победить за место в Сенате от штата Огайо). Также он упоминал количество отпусков, которые вице-президент США брал будучи на этой должности (сам Трамп обычно не берет отпуск).

Помимо этого, президент неоднократно упоминал о первоначальном несогласии вице-президента с началом войны с Ираном, и делал это в присутствии Вэнса. Однако после того, как Трамп принял решение, Вэнс публично выступил в защиту этого решения и присоединился к позиции администрации, несмотря на свои прежние сомнения.

Сомнения были у самого Трампа касаемо решения направить делегацию во главе с Вэнсом на переговоры в Пакистан, которые так и не привели к прекращению войны с Ираном.

Кроме того, Трамп, который всегда чутко воспринимает имидж президента, сосредоточился на моментах, когда Вэнс мог выглядеть как не в своей тарелке. Он неоднократно вспоминал случай прошлой весны 2025 года, когда вице-президент нелепо уронил трофей чемпионата штата Огайо по американскому футболу на южной лужайке Белого дома.

Еще одним фактором NYT упоминает соцсети. В частности, Вэнс на совещаниях часто листает ленту в телефоне и использует соцсети для борьбы со своими критиками. Трамп в свою очередь часто публикует посты в Truth Social, но не тратит время на ответы людям в интернете, как это делает Вэнс.

По словам источников, глава аппарата администрации Трампа Сьюзи Уайлз недавно посоветовала Вэнсу сделать перерыв в использовании соцсетей, мотивируя это тем, что публичные перепалки в соцсетях недостойны должности вице-президента.

Какой вывод делает NYT и кто возможный оппонент Вэнса

Издание отмечает, что Вэнс пользуется популярностью среди сторонников движения MAGA. Но для того, чтобы стать кандидатом в президенты США от Республиканской партии на выборах 2028 года, ему нужно сохранить хорошие отношения с Трампом и успокоить партию, которая оказалась расколота решениями президента.

Трамп прошлым летом уже говорил, что Вэнс с "наибольшей вероятностью" станет его политическим преемником. Но не стоит исключать и тот факт, что в августе президент добавил, что в конечном итоге в президентский избирательный список может попасть и госсекретарь США Марко Рубио.

Известно, что Рубио проводит с Трампом больше времени, чем Вэнс, что типично для советника по нацбезопасности. Госсекретарь часто путешествует с президентом на борту президентского самолета, и они сблизились во время выходных во Флориде. Вэнс, будучи вице-президентом, не летает на одном самолете с Трампом.

Также NYT приводит ситуацию, которая произошла в начале мая. Издание пишет, что на ужине в Розовом саду Трамп расспросил своих гостей о том, кто был бы лучшим выбором: Вэнс или Рубио. При этом он ясно дал понять, что не поддерживает ни одного из этих кандидатов.

В этом же месяце Трамп в Овальном кабинете дал интервью журналу Fortune, на котором президента вновь спросили о том, кто лучше всего подходит для того, чтобы продолжить его наследие.

"Кто бы ни получил эту должность, он будет очень важной фигурой. А если попадется не тот человек, то будет катастрофа", - сказал он.

Во время этого интервью Вэнс наблюдал за ответами Трампа из задней части комнаты.