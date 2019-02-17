Трамп номінований на Нобелівську премію миру

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Прем'єр Японії висунув Трампа на здобуття Нобелівської премії миру

Прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе номінував президента США Дональда Трампа на здобуття Нобелівської премії миру "за внесок у денуклеаризацію Корейського півострова і підтримання миру в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на газету The Nihon Keizai Shimbun

За даними газети, в ході минулої зустрічі на саміті G20 прем'єр-міністр презентував Трампу копію рекомендаційного листа. Переговори двох лідерів пройшли в кінці листопада 2018 року в рамках саміту "двадцятки" в Аргентині.

Нагадаємо, в червні два депутати правлячої "Партії прогресу" внесли кандидатуру Трампа через його вкладу в денуклеаризацію Корейського півострова.

У травні Трамп став офіційним претендентом на Нобелівську премію миру. Тоді лист до Норвезького комітету Нобелівської премії підписали 17 американських конгресменів. У зверненні до комітету американські законодавці відзначають, що Трамп "невтомно тиснув на Північну Корею, щоб закінчити її незаконну збройну програму і принести мир у регіон".

Проте в жовтні Нобелівська премія світу 2018 року була присуджена хірургу Дені Муквеге і правозахисниці з Іраку, колишній наложниці терористів угруповання "Ісламська держава" Наді Мурад.