Внаслідок масових протестів на Гаїті уряд погодився на поступки

Фото: протест на Гаїті (twitter.com)

В уряді Гаїті скоротять витрати на 30%

Після масових протестів на Гаїті уряд погодився піти на поступки, зобов'язавшись скоротити витрати. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Крім того, ще одне із зобов'язань - розслідування корупційної схеми поставок нафти. Про це заявив прем'єр-міністр Гаїті Жан-Анрі Сеан у відеозверненні до народу.

Зокрема, він погодився зменшити урядові видатки на 30%. Цього вдасться досягти завдяки зменшенню кількості закордонних поїздок і скорочення радників.

Прем'єру також належить ровести переговори з представниками приватного сектору щодо підвищення мінімальної зарплати. Також прем'єр пообіцяв призначити нового керівника розслідування корупційних схем постачань венесуельської нафти по програмі PetroCaribe.

Уряду Гаїті також доведеться попрацювати над залученням іноземних інвестицій, щоб пожвавити економіку країни.

Зазначимо, протести проти чинного уряду Гаїті тривають з 7 лютого. Зіткнення під час мітингів забрали життя кількох людей.

Нагадаємо, 16 лютого в Чорногорії тисячі людей вийшли на акцію протесту, вимагаючи відставки уряду і президента Міло Джукановіча через звинувачення в корупції.