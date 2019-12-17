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Трамп: США уважно стежать за КНДР

Новини » Політика     17.12.2019 - 02:04
Трамп: США уважно стежать за КНДР
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Представник США прибув до Сеула

Президент США Дональд Трамп заявив, що буде розчарований, якщо у Північній Кореї щось "розробляється", і Сполучені Штати уважно стежать за діями Пхеньяна. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

Наголошується, що спецпредставник США з Північної Кореї Стівен Бігун прибув до Сеула (Південна Корея) в неділю на тлі припущень, що він може спробувати врятувати переговори. Північна Корея пообіцяла скористатися "новим шляхом", якщо Вашингтон не пом'якшить свою позицію до кінця року.

У свою чергу Китай і Росія пропонують зняти санкції з КНДР. Про це йдеться в проекті резолюції Ради Безпеки ООН. Він передбачає скасування деякі санкції щодо Північної Кореї "з метою підвищення рівня життя цивільного населення".

У проекті також вітається "продовження діалогу між Сполученими Штатами і КНДР на всіх рівнях", який націлений на встановлення нових відносин між США і КНДР, зміцнення взаємної довіри та об'єднання зусиль для встановлення міцного і стабільного миру на Корейському півострові.

Раніше повідомлялося, що уряд Північної Кореї (КНДР) вважає, що США нічого запропонувати їм в рамках можливих переговорів про ядерне роззброєння Корейського півострова.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що США готові пом'якшити позицію щодо КНДР на Раді безпеки ООН. Представник США в ООН підтвердив намір Штатів послабити тиск.

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Новини України Сполучені Штати АмерикиКНДРядерное оружие
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