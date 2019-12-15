Північна Корея назвала причини ядерних випробувань

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У КНДР заявили, що зміцнили боєздатність на тлі ситуації з США

Північна Корея пояснила проведення ракетних випробувань необхідністю захиститися "від ядерної загрози з боку Сполучених Штатів". Про це повідомляє Центральне телеграфне агентство Кореї (ЦТАК).

Як розповів агентству начальник Генерального штабу КНДР Пак Чон Чхон, останнім часом Північна Корея випробувала нові технології і зміцнила обороноздатність. Також зараз розробляється новий тип озброєння.

"В ситуації гострої конфронтації США і інші ворожі сили зможуть розслабитися в кінці року, тільки якщо утримаються від провокацій", - заявив глава Генштабу.

Раніше повідомлялося, що Пхеньян ввечері 13 грудня провів успішні випробування на полігоні Сохэ в рамках "зміцнення стратегічного ядерного стримування країни".

Нагадаємо, РБК-Україна писало що супутник американської компанії Planet Labs зафіксував активність на північнокорейському ракетному полігоні Сохэ. На полігоні був помічений великий контейнер поблизу майданчика для випробування ракетних двигунів, якого не було там днем раніше.

У Сполучених Штатах незабаром заявили про готовність проявити гнучкість в переговорах з КНДР з денуклеаризації Корейського півострова.