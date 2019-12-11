США готові пом'якшити позицію щодо КНДР на Радбезі ООН

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Представник США в ООН підтвердив намір Штатів послабити тиск

Сполучені Штати Америки готові проявити гнучкість у переговорах щодо денуклеаризації Північної Кореї (КНДР). Про це повідомив акредитований в Білому домі журналіст "Голосу Америки" Стів Херман.

Журналіст посилається на інформацію, яку йому підтвердили в представництві США в ООН. Відзначається, що продемонструвати більш м'яку позицію щодо ядерних і ракетних програм КНДР представники США планують вже на засіданні Ради безпеки ООН, яке буде присвячено темі Північної Кореї.

Кілька днів раніше агентство dpa заявляло, що під тиском Пхеньяну США заблокували заплановане на вівторок, 10 грудня, засідання Ради безпеки ООН щодо катастрофічної ситуації з правами людини в КНДР.

Посилаючись на дипломатів, агентство зазначило, що на тлі все більш агресивної риторики Пхеньяну Штати відмовилися від підтримки ініціативи про проведення такого засідання. Експерти в цьому питанні зазначили, що рішення у такий спосіб "задобрити" лідера КНДР Кім Чен Ина було прийнято у Вашингтоні на найвищому рівні.

Нагадаємо, минулого тижня глава північнокорейської делегації Кім Менг Гіль заявив, що переговори з США по денуклеаризації не виправдали очікувань і в підсумку провалилися. Північна Корея перервала переговори з США на робочому рівні.