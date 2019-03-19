Трамп: США ще не вводили найжорсткіші санкції проти Венесуели

За словами Трампа, запровадження "жорстких санкцій" зараз в уряді США розглядається

Сполучені Штати Америки ще не приступали до застосування найжорсткіших санкцій відносно Венесуели. Про це заявив президент США Дональд Трамп, виступаючи на спільній прес-конференції з президентом Бразилії Жаиром Болсонару в Рожевому саду Білого дому, повідомляє CNN.

За словами Трампа, запровадження "жорстких санкцій" зараз в уряді США розглядається.

"Ми насправді поки не вводили дійсно жорстких санкцій. Ми можемо ввести жорсткі санкції, і всі варіанти розглядаються, так що ми можемо це зробити. Я б сказав, що ми вводили санкції середньої жорсткості. Але ми можемо ввести набагато більш жорсткі, якщо це буде потрібно", - додав американський лідер.

Сьогодні США ввели санкції проти Венесуели, а саме проти венесуельської гірничодобувної корпорації та її голови. При цьому США виключили з санкційних списків по Венесуелі 12 фізосіб, причини поки не зазначаються.

До цього США ввели санкції відносно російського банку, який допомагав уряду Ніколаса Мадуро у Венесуелі. Раніше спеціальний представник президента США Дональда Трампа у Венесуелі Елліот Абрамс попереджав, що США можуть розширити санкції стосовно банків Венесуели, які підтримують президента країни Ніколаса Мадуро.