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США посилили санкції проти Венесуели

Новини » Політика    19.03.2019 - 17:06
США посилили санкції проти Венесуели
Ілюстративне фото (колаж РБК-Україна)

При цьому США виключили з санкционных списків по Венесуелі 12 фізосіб

США ввели санкції проти Венесуели, а саме проти венесуельської гірничодобувної корпорації та її голови. Про це йдеться на сайті Мінфіну США.

При цьому США виключили з санкционных списків по Венесуелі 12 фізосіб, причини поки не вказуються.

До цього США ввели санкції відносно російського банку, який допомагав уряду Ніколаса Мадуро у Венесуелі. Раніше спеціальний представник президента США Дональда Трампа у Венесуелі Елліот Абрамс попереджав, що США можуть розширити санкції стосовно банків Венесуели, які підтримують президента країни Ніколаса Мадуро.

РБК-Україна писало, що Дональд Трамп продовжив термін дії низки санкцій США проти Венесуели. 1 березня США включили шість осіб у свої санкційні списки, в тому числі командуючого Національною гвардією Венесуели генерала Річарда Лопеса Варгаса, начальника поліції штату Тачира Крістіана Моралеса Самбрано.

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