Трамп опроверг подготовку к ударам по Венесуэле

Журналисты спросили Трампа о том, действительно ли США планируют атаковать Венесуэлу в ближайшее время, как об этом написали СМИ. В ответ президент опроверг эти публикации.

"Нет", - коротко ответил он, не уточняя.

Однако журналисты не очень поверили этим словам. В частности, в ряде американских СМИ напомнили, что перед ударами по Ирану Трамп также опровергал сообщения американских газет о начале операции против иранского режима аятолл.

Издание Newsweek со ссылкой на спутниковые снимки пишет, что США закрыли воздушное пространство над Пуэрто-Рико. На аэродромах в Пуэрто-Рико базируются ударные дроны и истребители F-35B.

Также в Карибском бассейне развернули большой десантный корабль "Иводзима" с 1600 морскими пехотинцами на борту. Все это можно расценивать, как прямой сигнал к подготовке ударов по Венесуэле - что Трамп опровергает.